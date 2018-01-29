29.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 600 просмотров

Вместо профсоюзов — «музей революции»: на ремонт сгоревшего здания на Майдане ушло 4 года

Открытие отресмонт ированного после пожара во время массовых ьеспорядков на МАйдане зимой 2014 года фасада Дома профсоюзов в Киеве запланировано на 1 марта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщил глава пресс-службы Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа, пишет издание 44.ua.

«1 марта будем снимать большое панно с отремонтированного фасада Дома профсоюзов. Это будет большое событие, поскольку тогда улица будет иметь нормальный вид. Внутренние работы планируется завершить ко Дню Независимости», — сказал он.

Также он отметил, что на ремонтные работы было запланировано около 180 млн грн. По его словам, в здании не будет никаких развлекательных центров, кафе и других заведений. После реконструкции будет выделена площадь для так называемого «музея революции».