29.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Строительство, Украина

Вместо профсоюзов — «музей революции»: на ремонт сгоревшего здания на Майдане ушло 4 года


Открытие отресмонт ированного после пожара во время массовых ьеспорядков на МАйдане зимой 2014 года фасада Дома профсоюзов в Киеве запланировано на 1 марта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил глава пресс-службы Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа, пишет издание 44.ua.

«1 марта будем снимать большое панно с отремонтированного фасада Дома профсоюзов. Это будет большое событие, поскольку тогда улица будет иметь нормальный вид. Внутренние работы планируется завершить ко Дню Независимости», — сказал он.

Также он отметил, что на ремонтные работы было запланировано около 180 млн грн. По его словам, в здании не будет никаких развлекательных центров, кафе и других заведений. После реконструкции будет выделена площадь для так называемого «музея революции».

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