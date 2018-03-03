03.03.2018, Киев, Михаил Рябов
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Россия, Украина, Энергетика

Внезапно: Украинцы ликуют от действий «Газпрома»


Население Украины уже не скрывает в социальных сетях, что радо действиям «Газпрома», который ограничил давление топлива в газопроводе и продемонстрировал враньё украинской власти, на протяжении последних лет утверждавшей, что Киев отказался от закупки газа в России.

Об этом в своем блоге рассуждает экс-руководитель бюро Интерпола на Украине Кирилл Куликов.

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«…народ ликует (вся «лента полна») от сообщения Газпрома о прекращении поставок газа в Украину… народ радуется, что настала «весна», и ваше дерьмо всплыло — вы окончательно заврались, непокупающие уже «жодного кубометру газу» у агрессора!» — отмечает Куликов.

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