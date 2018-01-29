29.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Внезапно: выяснилось, что почти всю гречку Украина покупает у России

По итогам первого полугодия 2017/18 сезона Украина импортировала около 10,5 тыс. тонн гречки, 82% из которой было завезено из России, остальные — из Казахстана. Текущие закупки гречки уже превысили импортные поставки за весь прошлый сезон на 35% (около 7,8 тыс. тонн было импортировано в 2016/17 МГ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщают аналитики ассоциации УкрАгроКонсалт.

При этом производство гречихи в Украине в 2017 году продолжило расти и, по оценкам УкрАгроКонсалт, составило около 190-195 тыс. тонн, что является максимальным показателем за последние пять лет.

Производство гречневой крупы в Украине также восстанавливается. По итогам 2017 стране было произведено 54,5 тыс. тонн гречки, что на 1,3% превышает показатель 2016 года.

Запасы гречихи также существенно выше прошлогодних и на 1 декабря 2017 составляли 19,5 тыс. тонн (+73% к прошлогоднему показателю).

Избыток гречки на рынке уже привел к обвалу внутренних цен на нее. За год закупочные цены на гречку в Украине упали более чем на 40% — до текущих 8-9 тыс. грн/т EXW. Увеличение импортных поставок дешевой гречки из России может привести к дальнейшему снижению цен на рынке.

Напомним, что в 2016 году в Украине существенно подорожала гречка. К середине июня 2016 цены на гречку превысили 50 грн за кг. Причины подорожания — снижение посевов под гречихой, отсутствие импорта и манипуляции со стороны оптовиков. Тогда АМКУ начал расследование относительно резкого роста цен на гречку.