01.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Галичина, Криминал, Местная власть, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина

Во Львове боевик-участник штурма облсовета отделался домашним арестом


Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 19-летнему жителю Львовской области, который в мае прошлого года штурмовал Львовский облсовет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области.

«В мая 2017 года юноша вместе с неустановленными следствием лицами пытался попасть в помещение сессионного зала Львовского областного совета. При этом, как отметили в прокуратуре, парень проявлял неуважение к работникам полиции и оказывал им активное сопротивление. В частности, трепал за форменную одежду, выталкивал из шеренги. Сейчас принимаются меры для установления других участников, причастных к совершению указанного уголовного преступления. Кроме этого, отметим, что часть лиц, принимавших участие в этом событии, уже привлечены к административной ответственности.

Юноша подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.296 УК Украины (хулиганство). Досудебное расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая 2017 года боквики «Национального корпуса» и других неонацистских организаций сорвали сессию облсовета во Львове, устроили погром в помещении совета и избили беременную журналистку местного телеканала.

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