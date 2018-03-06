06.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Во Львове не рады польским туристам: Еду везут свою, покупают только горилку

Туристический поток из Польши отнюдь не приносит Львову баснословные доходы – зачастую соседи предпочитают экономить, приезжают со своими продуктами и тратятся максимум на приобретение украинской горилки.

Об этом в эфире телеканала «Перший:UA» завил первый замглавы украинской националистической партии «Свобода» экс-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, это ярко проявилось во время чемпионата Европы по футболу в 2012-м году, который совместно принимала Польша и Украина.

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«В 2012-м году, когда было «Евро-2012″, город Львов не выполнил такую норму бюджета — туристический сбор.

Польская сторона приезжает на собственных автобусах, она берет минимально что-то во Львове, она приехала автобусом и автобусом своим уехала. Это не те миллионы, о которых вы сейчас говорите. У них свои гиды, свои ведущие, даже не украинские», — заявил Кошулинский.

— Ну они же судочки с собой не берут? — уточнил ведущий.

— Берут и такие вещи. Да, могут заехать в магазин, купить водки. И такое возможно, но это не огромные суммы, — сокрушается Кошулинский.

«Правильно, мы покупаем водку. Потому что трудно трезвым терпеть то, что эта бандеровская голота сделала с польским Львовом. И если у них возникнет проблема с управлением бюджетом города, мы будем рады сделать это лучше», — прокомментировал «ПолитНавигатору» слова Кошулинского польский журналист и общественник Конрад Рекас, глава организации «Реституция Кресов».