11.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Во Львове не в состоянии запустить завод, на строительство которого ЕС потратил полмиллиона евро

В ноябре 2016 года торжественно запустили в работу первый в Украине завод по переработке люминесцентных ламп ГП «Боднаривка» во Львовской области. На открытие современного завода европейского образца, стоимостью около полмиллиона евро, приезжал лично министр экологии Остап Семерак. Впрочем, радужные перспективы развеялись. Завод сегодня простаивает, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом в интервью изданию УНН сообщила директор ГП «Боднаривка» Ольга Лавна.

По ее словам, новейшие технологии не востребованы из-за отсутствия в Украине условий для честной конкуренции. Поскольку в тендерах по утилизации опасных отходов основным критерием является цена, то недобросовестные участники ставят сверхнизкие цены и, тем самым, вытесняют честных игроков с рынка. Обычно после таких тендеров ртутные лампы находят где-то в лесопосадках или под открытым небом, но, тем не менее, никто этот вопрос не регулирует.

«Безусловно, должна быть нормальная конкуренция. И, прежде всего, нужна проверка тех фирм, которые собирают опасные отходы. Тех, которые участвуя в тендере, ставят копеечные суммы за услуги», — сказала она.

Себестоимость утилизации одной ртутной лампы не может стоить менее двух гривен, однако есть участники тендеров, которые значительно демпингуют, подчеркнула Лавна.

«Как мы не считали, утилизация одной ртутной лампы ниже двух гривен просто нереальна. Но некоторые компании позволяют себе принимать отходы например по 1,5 грн. Например, есть такая одесская компания, у нас с ней был договор, а потом его разорвали, потому что за год они нам не сдали ни одной лампы», — рассказала она.

Изменение требований по проведению тендеров в системе публичных закупок Prozorro существенно исправило бы ситуацию, уверена Лавна.

«Сейчас есть много фирм-посредников, которые, к примеру, берут с предприятия 8-9 грн за переработку лампы, а нам они сдают ее за гораздо меньшую цену. Потому что у нас утверждена цена 4,99 грн и 3,99 грн — это эконом. И, соответственно, для того, чтобы мы хоть как-то были конкурентоспособны, сессия городского совета нам позволила через тендер участвовать и снижать цену до максимально возможной, которая является экономически обоснованной. Чтобы хотя себестоимость выходила на ноль. Я думаю, что власть должна понимать, что предприятия-посредники зарабатывают достаточно неплохие средства», — сказала Лавна.

Руководитель ГП «Бондаривка» добавила, что предприятие уже обращалось к министру экологии с этой проблемой, однако обратной реакции не было. Поэтому она призывает власти обратить внимание на проблему.

«Я думаю, что власть и Министерство, в частности профильное, это все должно контролировать и проверять. Журналисты неоднократно делали расследования о том, что лампы лежат где-то под открытым небом, еще и разбитые, а фирма, как призрак, имеет только юридический адрес. Таких случаев много», — подчеркнула она.