30.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Галичина, Местная власть, Недвижимость, Общество, Политика, Украина

Во Львове в здании бывшего Русского культурного центра появится «дом ветеранов АТО»


Львовский городской совет выделит 6,5 млн гривен на создание “Дома ветерана АТО” на месте русского культурного центра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного совета.

На реконструкцию здания по улице Короленко, 1а во Львове выделят 6,5 млн гривен. В обновленном здании хотят обустроить “Дом ветеранов АТО”. Соответствующее выделение средств предусматривает бюджет развития областного казначейства на 2018 год.

Финансирование этого проекта стало возможным благодаря включению этого помещения в перечень капитального строительства объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения.

Напомним, как сообщал «ПолитНавигатор», в мае минувшего года сотрудники управления юстиции во Львовской области выселили Российский культурный центр из помещения на улице Короленко.

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