12.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов

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Во время пьяной ссоры солдат ВСУ расстрелял пятерых сослуживцев

Во время распития спиртных напитков между бойцами украинской армии возникла ссора на фоне личной неприязни. В ходе завязавшейся потасовки ВСУ понесли невосполнимые потери.

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Об этом во время брифинга сообщил начальник Народной Милиции ЛНР Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ходе распития спиртных напитков между военнослужащими произошла ссора, в ходе которой один из бойцов открыл беспорядочный огонь из автомата по своим товарищам. В результате чего пять человек были убиты, двое в тяжёлом состоянии доставлены в реанимацию»,− заявил Михаил Филипоненко.