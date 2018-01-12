12.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов
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Во время пьяной ссоры солдат ВСУ расстрелял пятерых сослуживцев
Во время распития спиртных напитков между бойцами украинской армии возникла ссора на фоне личной неприязни. В ходе завязавшейся потасовки ВСУ понесли невосполнимые потери.
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Об этом во время брифинга сообщил начальник Народной Милиции ЛНР Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В ходе распития спиртных напитков между военнослужащими произошла ссора, в ходе которой один из бойцов открыл беспорядочный огонь из автомата по своим товарищам. В результате чего пять человек были убиты, двое в тяжёлом состоянии доставлены в реанимацию»,− заявил Михаил Филипоненко.
Метки: ВСУ, Михаил Филипоненко
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17:55 12 январяВСУ передают накопленный на Донбассе опыт боевикам в Сирии
15:48 12 январяВоенкор рассказал, кто замешан в обстреле военной базы в Сирии
14:49 12 январяУкраинский адмирал: Путин добавил нам огромную головную боль
14:40 12 январяКомандующий ВМС Украины признал эффективность российской армии в Крыму
13:57 12 январяБоевики АТО сколотили рэкет-бригады для шантажа артистов
13:51 12 январяДай миллион! Жириновский предложил коллегам скинуться
13:19 12 январяМолдавские русофобы берут пример с украинских «небратьев», — СМИ
12:55 12 январяРоссия очищает Крым от украинского металлолома
12:45 12 январяРоссийский адмирал: Часть военной техники украинцам возвращать нельзя
12:13 12 январяКиевский политолог: Обвинения в адрес Украины по атаке на российскую базу в Сирии могут быть обоснованны
11:44 12 январяКарточки депутатов Госдумы станут, как паспорта украинцев
11:28 12 январяВ украинском мифе о героической сдаче Крыма появились новые полчища Путина и ядерное оружие
11:01 12 январяТерпение Москвы на исходе. Россию подталкивают к военному решению украинской проблемы
9:46 12 январяВ Израиле пугают Украину военными успехами РФ в Сирии
8:59 12 январяВчерашнее заявление Путина вызвало феерическую истерику на Украине
0:52 12 январяВ Крыму запускают строительство очередного грандиозного объекта
23:33 11 январяНачались учения по уничтожению неприятельских кораблей у берегов Крыма
23:15 11 январяВласти Украины обложат «налогом на АТО» артистов, выступающих в России
22:52 11 январяЖириновский наорал на украинского политолога и выгнал его из студии
22:38 11 январяПредложение Путина забрать корабли из Крыма оказалось троллингом украинцев
22:06 11 январяНа украинском ТВ разглагольствуют о капитуляции России и выплате репараций Киеву
21:54 11 январяУкраинские пограничники похвастались, что с начала года успели унизить спецпроверками 25 тысяч россиян
21:18 11 январяДелегация УПЦ Московского Патриархата отказалась от встречи с Путиным
20:35 11 январяПутин считает, что Россия и Украина скоро помирятся
19:54 11 январяПутин не осуждает Порошенко
19:37 11 январяРоссия готова возобновить передачу Украине военной техники их Крыма
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