 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
12.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Общество, Происшествия, Украина

Во время пьяной ссоры солдат ВСУ расстрелял пятерых сослуживцев


Во время распития спиртных напитков между бойцами украинской армии возникла ссора на фоне личной неприязни. В ходе завязавшейся потасовки ВСУ понесли невосполнимые потери.

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Об этом во время брифинга сообщил начальник Народной Милиции ЛНР Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ходе распития спиртных напитков между военнослужащими произошла ссора, в ходе которой один из бойцов открыл беспорядочный огонь из автомата по своим товарищам. В результате чего пять человек были убиты, двое в тяжёлом состоянии доставлены в реанимацию»,− заявил Михаил Филипоненко.

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