31.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Во время визита главы ОБСЕ в Донбасс, ВСУ планируют совершить кровавую провокацию

Во время посещения Донбасса главой Миссии ОБСЕ Анджелино Альфано, украинские военные могут совершить теракт против мирных жителей и обвинить в этом народные республики.

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Об этом в ходе беседы с журналистами рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе ответа на вопрос представителя СМИ, Андрей Марочко сообщил, что ВСУ могут совершить террористический акт против мирного населения Донбасса с целью обвинить в этом ЛДНР.

«Сегодня в Минске проходит заседание Контактной группы. Также в зону «АТО» спланирован визит министра иностранных дел Украины Климкина и председателя ОБСЕ Анджелино Альфано, в связи с чем, украинской стороной могут быть устроены провокации и теракты с последующим обвинением республик», − заявил Андрей Марочко.