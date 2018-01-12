12.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Военкор рассказал, кто замешан в обстреле военной базы в Сирии

Военкор Семён Пегов у себя в блоге провёл расследование, в ходе которого доказал, что в обстреле военной базы в Сирии с помощью беспилотников замешана Украина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пегов подчеркнул, что первыми использовать беспилотники не только для корректировки огня, но и для сброса СВУ, придумали именно на Украине, а не на Ближнем Востоке:

«Сбрасывать самодельные взрывные устройства или лёгкие гранаты в тылу противника при помощи коптеров не игиловцы первыми начали. О том, что «птичек» можно использовать не только для корректировки артиллерийского огня, на Украине догадались ещё в 2014-м, до того, как это стало фишкой исламистских радикалов на Ближнем Востоке».

Семён Пегов заметил, что под аэропортом при помощи дронов было зафиксировано как минимум два случая атаки на позиции донецкого ополчения. В первом случае сброшенные гранаты не разорвались, но факт остаётся фактом: ВСУ, таким образом, отрабатывали технологию применения БПЛА.

«Интерес к БПЛА в зоне донбасского конфликта возрос буквально в последние полгода, когда в разгар минского перемирия в штабах ВСУ всё чаще стали видеть американских советников. И по мере того, как наращивалось присутствие военных специалистов США на Украине, по какому-то странному совпадению в небе над позициями ДНР и ЛНР стали засекать (и сбивать тоже) всё больше различного вида дронов», – замечает военкор.

Пегов обратил внимание, что за месяц до атаки дронов российской авиабазы в Сирии по внутренним каналам донецких военных проходила информация о том, что по позициям армии ДНР в районе Горловки по «располаге», где размещается личный состав, с беспилотника было сброшено СВУ.

«Произошло это в тот период, когда подразделения ВСУ заняли населённые пункты Гладосово и Травневое», – отметил он.

Прежде чем выдвинуть окончательную версию, Пегов предлагает ещё раз перечислить известные факты:

Президент (РФ, прим.авт.) намекнул, что атака на Хмеймим была организована некими силами для того, чтобы поссорить Россию и Турцию. Дроны были замаскированы под самодельные, а взрывчатку кустарным способом изготовить было нельзя – такую делают на Украине (заявило Минобороны). За месяц до атаки на Хмеймим похожим образом нанесён удар по позициям ДНР в районе Горловки. Военные специалисты США работают как на Украине, так и в Сирии.

Получается, что провокация, которая может рассорить Россию и Турцию выгодна именно тем, кто имеет опыт работы с БПЛА в боевых условиях и при этом может беспрепятственно доставить украинскую взрывчатку в Сирию», – заявил Пегов.