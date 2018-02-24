24.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов

3 009 просмотров

Военные преступники из ВСУ пустились во все тяжкие

Украинские военные ведут огонь по территории Донецкой Народной Республики прямо из-за спин мирных жителей Донбасса. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Он отметил, что за прошедшие сутки наибольшая огневая активность была зафиксирована с позиций 93-й отдельной механизированной бригады, представители которой накануне обстреляли автомобиль скорой помощи, перевозивший раненого.

«Её командир военный преступник Клочков не успокоился после убийства 22 февраля раненного военнослужащего и группы медиков, осуществлявших его эвакуацию на санитарном автомобиле. Сегодня ночью Клочков вновь наплевал на Минские соглашения. Артиллеристы Клочкова осуществили обстрел окраин Докучаевска из 122 мм артиллерии, выпустив в сторону населённого пункта 30 снарядов. К счастью, жертв среди мирного населения на этот раз удалось избежать», − сообщил он.

Также представитель оборонного ведомства подчеркнул, что сотрудники мониторинговой Миссии ОБСЕ фиксируют присутствие техники ВСУ в жилах районах Донбасса.

«Защитники» Украины пытаются обеспечить свою безопасность, прикрываясь мирными жителями. Подтверждением тому служит зафиксированная БПЛА СММ ОБСЕ позиция установки БМ-21 «Град» вблизи жилых домов населённого пункта Константиновка», − заявил Эдуард Басурин.