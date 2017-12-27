 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
27.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Мнение, Общество, Политика, Украина

Военный эксперт: вслед за обменом пленными, Украина может атаковать Донбасс


Состоявшийся обмен пленными не означает изменения курса официального Киева в отношении Донбасса.

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В этом уверен военный эксперт Игорь Коротченко

«В любом случае, это гуманитарная проблема, которую надо было решать. Она решена. Но, к сожалению, мы не прогнозируем какого-либо изменения курса официального Киева. Он по-прежнему остается крайне враждебным для ЛНР и ДНР, антироссийским. Есть вероятность, что в феврале Украина может предпринять масштабную операцию в попытке взять реванш за те поражения, которые были нанесены ей в предшествующие годы. Значит, война на Донбассе уже в феврале может вновь стать реальностью. Прежде всего, по вине Украины», — заявил Коротченко в комментарии «ПолитНавигатору».

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