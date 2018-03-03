03.03.2018, Вашингтон, Анастасия Самойлова

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Волкер: ДНР и ЛНР должны быть уничтожены

ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы, поскольку они не соответствуют Конституции Украины. Об этом спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так называемые «Луганская Народная Республика» и «Донецкая Народная Республика» являются образованиями, которые созданы Россией с целью порождения на месте политической реальности для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт, и они должны быть ликвидированы», — заявил Волкер.

Кроме этого, спецпредставитель США подчеркнул:

«Для них в украинском конституционном устройстве не существует места. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, потому эти образования должны исчезнуть».