25.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Волкер потребовал от ЕС достать войну из мусорной корзины

Многие европейские правительства недовольны политикой России в отношении Украины, но при этом не хотят на этой почве постоянных проблем с Москвой.

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Об этом в интервью Deutsche Welle заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, отвечая на вопрос, почему в Европе сейчас мало пишут о конфликте в Донбассе.

По его словам, многие европейские правительства не хотят, чтобы это стало постоянным препятствием для сотрудничества с Россией.

«Они недовольны действиями России, недовольны вторжением, вводят санкции, но при этом не хотят, чтобы это стало чем-то постоянным. И поэтому они хотели бы, чтобы эта проблема исчезла. Но Россия упорствует и от этого никуда не деться. Вот почему я думаю, что мы должны вытащить эту проблему из мусорного ведра и вернуть на первые полосы, чтобы разрешить ее, иначе мы никогда не достигнем той ситуации, когда наши европейские союзники смогут выстроить более нормальные отношения с Россией. Мы должны решительно взяться за это и мы должны создать ситуацию, при которой у России возникнет желание прекратить конфликт», — — сказал Волкер.