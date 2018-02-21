21.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Волкер предложил Украине использовать Минск в своих интересах

Минские соглашения являются тем механизм, который в случае полного выполнения позволит Киеву вернуть неподконтрольную часть Донбасса.

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Об этом в интервью «Европейской правде» заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, отвечая на вопрос, стоит ли Киеву придерживаться идеи о миротворцах или лучше забыть об этом.

«Начнем с того, что вам не стоит забывать о «Минске». Именно Минские соглашения – это тот механизм, который, в случае полного выполнения, вернет вам вашу территорию! Целью и Украины, и США является восстановление территориальной целостности Украины, а для этого вам нужен «Минск», — сказал Волкер.

По его словам, миротворцы станут гарантами того, что Украина выполнит политическую часть соглашений без получения контроля над границей.

В свою очередь журналист издания заметил, что обычные украинцы якобы негативно воспринимают «Минск»- как «что-то такое, что запрещает солдатам стрелять во врага».

«Я думаю, что стрелять мешает не «Минск», а российские войска на Донбассе, не так ли? Я понимаю разочарование, ведь Минские соглашения не принесли успеха. Но вы также должны понимать, что не существует успешного военного пути, который позволил бы вам вернуть свою территорию. Это может привести лишь к более масштабной войне, что точно не в интересах Украины», — подчеркнул Волкер.