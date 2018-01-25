25.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Волкер признал влиятельность на Украине ультраправых националистов

Большинство украинских политиков не являются крайне правыми националистами, но боятся, что их могут заподозрить в том, что они не борются за суверенитет и территориальную целостность государства.

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Об этом в интервью Deutsche Welle заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, отвечая на вопрос, не кажется ли ему, что политическое руководство Украины использует конфликт в Донбассе для удержания власти.

По его словам, это это не связанные между собой вещи.

«Я думаю, что они хотят прекратить конфликт и восстановить территориальную целостность. Украина стала страной, где большое влияние приобрело крайне националистическое меньшинство. Большинство украинских политиков не являются ультраправыми националистами, но они должны быть осторожными, чтобы их не заподозрили в том, что они не борются за суверенитет и территориальную целостность государства. Поэтому они должны серьезно относиться к тому, как они выглядят в глазах общества. Они должны выступать за реинтеграцию регионов Украины, поэтому я не думаю, что они заинтересованы в продолжении конфликта, а действительно хотят его прекращения», — сказал Волкер.

При этом он полагает, что украинские политики «очень обеспокоены своими политическими перспективами в преддверии выборов в следующем году и пытаются выживать в среде, где на протяжении многих лет не проводились какие-либо значительные реформы».