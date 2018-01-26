26.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Вооруженные силы, Доходы политиков, Минский процесс, Украина

Волкер провалил на Украине все, что мог


Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не сумел справиться с возложенной на него миссией по урегулированию конфликта в Донбассе.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Чего мы ожидали от Волкера после принятия этого закона [«о реинтеграции Донбасса»]? Волкер провалил все, что можно. По-моему, единственный вопрос, который может быть успешно реализован, — это вопрос поставок американских вооружений и военного снаряжения. Это вполне объяснимо, учитывая то, что Волкер в прошлом старший помощник лоббистской фирмы BGR, которая лоббирует интересы [производителей] противотанковых ракет Javelin», — сказал политолог.

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