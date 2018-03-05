05.03.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, Минский процесс, Украина

Волкер разваливает Украину


Официальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер дает очень плохой сигнал, заявляя о том, что республики Донбасса нужно ликвидировать.

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Об этом в эфире радио «Вести ФМ» сегодня заявил сенатор РФ Олег Морозов.

«Вся эта украинская ситуация держалась до недавнего времени на двух очень зыбких конструкциях, которые более или не менее признавались всеми. Во-первых, нужно выполнять минские соглашения. Во-вторых, ЛДНР – часть Украины. Заявление Волкера ломает и то, и другое в дым. Если нет ЛДНР, то нет субъекта минских переговоров. Если их нет, то как сохранить целостность Украины?», — сказал Морозов.

Он подозревает, что американцы не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине.

«Европейцы живут рядом и воспринимают это болезненней. Американцы далеко, и мне кажется, они сделали ставку на анклавизацию юго-востока, раскол Украины, долгосрочный кризис, исходя из того, что это будет головная боль России. Отсюда и такие циничные заявления Волкера», — убежден политолог.

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