24.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Донбасс, Колониальная демократия, Мнение, Общество, Политика, СМИ, Украина

Волкер успокаивает официальный Киев: США не будут вести переговоры по Донбассу без Украины


Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что США не будут вести переговоры по Украине без Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом Волкер заявил в интервью Радио «Свобода».

«США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Я остаюсь в тесном контакте с моими украинскими коллегами из администрации президента, МИД Украины, украинского парламента и коллегами из Франции и Германии», — написал Волкер в Твиттер свое высказывание в интервью для «Радио Свобода».

Также Волкер сообщил, что США будут помогать Украине в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

«США постоянно подчеркивают, что Россия несет ответственность за то, что происходит на Донбассе. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы помочь урегулировать ситуацию на востоке Украины», — заявил Волкер.

Кроме того, Волкер отметил, что США ценят сотрудничество с Украиной.

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