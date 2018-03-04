04.03.2018, Москва , Николай Кузнецов
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Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, США, Украина

Волкера в Москве свели к нулю


Спецпредставитель США Курт Волкер, заявивший накануне о необходимости исчезновения ЛДНР, забывает, что республики Донбасса являются частью Минских соглашений, и без учета их позиции невозможно разрешить конфликт в регионе.

Об этом российский сенатор Алексей Пушков написал на своей странице в социальной сети«Twitter», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они — часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю», − сообщил Пушков.

Напомним, что ранее спецпредставитель США по Украины заявил, что необходимо ликвидировать ЛДНР, так как им нет места в украинском конституционном пространстве.

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