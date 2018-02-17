17.02.2018, Симферополь, Максим Карпенко

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Вопреки козням Украины: Крым нарастил турпоток даже в межсезонье

Российский Крым наращивает свой туристический потенциал в межсезонье. Так, во время зимних каникул полуостров посетили на 30% больше туристов, чем годом ранее. В ТОП приоритетных направлений для отдыха попали гастрономические и этнографические туры. Это главный козырь Крыма в межсезонье, пишет «РБК».

Наиболее популярны среди отдыхающих пещерные города в предместье Бахчисарая, пешие туры по лесным и горным тропам, а также винный туризм.

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«Наши главные козыри — дворцы и музеи, природные ландшафты, винодельни с богатой историей, программы активного оздоровления СПА-отелей и лечебные программы санаториев — лучше «играют», когда не жарко.

Низкий сезон благоприятен для демонстрации отличий Крыма от регионов, которые можно назвать «просто пляж».

В частности, бизнес кооперируется для развития энотуризма и гастрономических путешествий — появляются «винные тропы» (интегрированные маршруты нескольких виноделен), гастрономические фестивали, совместные программы отелей и виноделен, сыроварен и винзаводов, и так далее.

Гастрономический и энотуризм признаны одним из приоритетов развития Крыма на федеральном уровне», — отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.