16.02.2018Ольга Козаченко

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Вопрос о возвращении Саакашвили на Украину будут решать американские заказчики

Получивший в Нидерландах дающее право на передвижение в ЕС удостоверение личности экс-президент Грузии Михаил Сакашвили, лишенный на Украине гражданства и депортированный из страны, вряд ли уже вернется в Киев.

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Такое мнение высказали политические эксперты, опрошенные «Московским комсомольцем».

«Нет ничего удивительного в том, что он получил удостоверение личности в Нидерландах, учитывая, что там проживает его супруга. Думаю, что в скором времени он без проблем получит и гражданство. Он, конечно, заявляет, что вернется на Украину, но пока не представляю, как он собирается это сделать. Тем более что украинские власти смогут изменить свое решение и экстрадировать его в Грузию», — сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин обращает внимание, что в случае получения нидерландского паспорта об украинском гражданстве Саакашвили может даже не думать, поскольку действующее законодательство не разрешает иметь двойное гражданство.

«Вопрос о том, сможет ли он вообще вернуться на Украину, решает не он, а его американские заказчики. И как все сложится, будет зависеть от его партнеров. Кроме того, несмотря на отсутствие визового режима, никто не отрицает существования списков нежелательных личностей на Украине, в которых Саакашвили может оказаться. В случае его возвращения власти могут принять решение отдать его Грузии. Но думаю, что Саакашвили там больше не появится. Его заказчики решили, что он со своей задачей справился, а разогретое им протестное движение перейдет в руки Тимошенко», — полагает Жарихин.