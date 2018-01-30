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Восемь миллионов украинских семей пополнили ряды бедняков
За чертой бедности живут уже больше половины номинального населения Украины. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экономический эксперт, глава ОО «Общественный аудит» Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, тенденцию подтверждает количество жителей Украины, которые обратилось за оформлением субсидий.
«Сегодня восемь миллионов семей побежали оформлять себе субсидии. Восемь миллионов семей, а нам рассказывают об успехах правительства Гройсмана и о правильном курсе Порошенко. Восемь миллионов семей, двадцать с лишним миллионов человек, по большому счету, бедны. А добавьте к ним пенсионеров», — отметил Гольдарб.
Метки: Максим Гольдарб, обнищание украинцев, субсидии
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