28.12.2017, Донецк, Анастасия Самойлова

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Восстановление шахт в ДНР идёт полным ходом: в Донецке запустили ещё одну лаву

Сегодня в столице ДНР на шахте им. М.И. Калинина состоялся ввод в эксплуатацию 3 разгрузочной лавы восточного полевого уклона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Комиссия, которая сейчас выехала из шахты, посетила пусковой комплекс. Все вопросы, связанные с аварийностью и безопасностью выемочного участка, соблюдены. Сейчас в принципе всё готово к тому, чтобы первый уголь был добыт, и я надеюсь, что это произойдёт в самое ближайшее время», − рассказал журналистам Брюханов Александр Михайлович и.о. главы гортехнадзора.

«Все мы помним, что в прошлом году шахту должны были закрыть. Были какие-то непонятные решения и команды, скандалы, склоки и споры с вашим будущим генеральным директором, но шахту, тем не менее, отстояли. На сегодняшний день мы вводим в эксплуатацию разгрузочную третью лаву. Дай Бог, чтобы наших запасов хватило на работу на ближайшие 10-15 лет», − рассказал Клюев Роман Владимирович и.о. Директора шахты им. Калинина.

«Конечно, есть ряд технологических моментов, но они не имеют никакого значения. Лава будет работать, и это очень хорошо, спасибо огромное», признал один из шахтёров.

«В свою очередь, я хотел бы отметить, что данный пласт – очень серьёзный и опасный. Приятно осознавать, что на сегодняшний день с этой лавы можно безопасно добывать уголь».

«Наше предприятие построено по проекту института «Донгипрошахт», и введена в эксплуатацию в 1961 году. Её площадь – 3 700 га, шахтное поле по простиранию – 8км, по падению – 4,5км. Сейчас на предприятии трудится 797 человек, из них 168 − на добычном участке, 42 проходчика. Хочу отметить, что ещё до начала боевых действий, наша шахта была отнесена к тем, которые подлежат ликвидации.

Третья разгрузочная лава данного пласта расположена на восточном уклоне шахты. Длина выемочного столба – порядка 600 метров, промышленные запасы лавы – 400 тысяч тонн, после разворота длинна лавы составит 275 метров. Хочу отметить, что всё новое оборудование смонтировано и отремонтировано на предприятиях ДНР.

Нормативная нагрузка на лаву составляет 650 тонн в сутки, а ожидаемая добыча будет составлять 700 тонн в стуки. Лава будет работать на протяжении двух лет, за которые мы планируем подготовить ещё одну лаву – вторую восточную, которая будет работать уже не менее десяти лет. За это время откроется ещё много перспектив для дальнейшего развития всех шахт», − заявил Клюев.

«На дальнейший год по шахте им. Калинина планируется дальнейшая подготовка и развитие лав. На 2019 год есть перспектива довести добычу шахты до 1500 тонн. Больше, к сожалению, невозможно, так как комиссия подтвердила, что пласт довольно опасный.

В этом году уже было запущено 11 выемочных участков, восстановлен новый горизонт на одной из шахт, которая была полностью восстановлена после боевых действий. Добыча здесь составит 6 100, несмотря на экономическую блокаду со стороны Украины и логистические трудности», − подчеркнул Эдуард Голенко, министр угля и энергетики ДНР.