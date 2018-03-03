03.03.2018, Киев, Игорь Петров
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Политика, Украина

Вот это коварство: Как Порошенко подгадал момент для разгона Михомайдана


Петр Порошенко подгадал нужный момент для разгона Михомайдана без риска прибытия подкрепления к боевикам, дежурящим в палатках возле Верховной Рады. Об этом «ПолитНавигатору» рассказал политолог Руслан Бортник.

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«Если серьезно, то в данный момент удалось сконцентрировать силовиков. Общество сейчас занято другими проблемами, прежде всего, температурой в квартирах. Погода сейчас затрудняет быстрое накопление серьезных сил протестующих, передвигаться в Киеве сложно», — отметил эксперт.

«Уже давно было очевидно, что палаточный городок обречен. Мы все говорили, что его будут сносить. И сейчас мы видим решающий (по мнению власти) этап этого противостояния. Палаточный городок особо не мешал власти, но было опасен как потенциальная точка сборки протестного электората в случае возникновения любого политического кризиса», — добавил Бортник.

Он прокомментировал сообщения силовиков об обнаружении гранаты и коктейлей Молотова в палатках у Верховной Рады.

«Я удивлен, что в палаточном городке не нашли георгиевских ленточек, флажков Новороссии и всего такого. Это недоработка, должны найти еще, надо поискать», — язвительно комментирует политолог.

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