23.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Возмездие: Позиция ВСУ, откуда обстреляли «скорую помощь», уничтожена


В ДНР уничтожили позицию ВСУ, с которой ранее был расстрелян автомобиль скорой помощи, перевозивший раненого защитника республики.

Такую информацию у себя в Telegram-канале «WarGonzo» разместил известный военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парни на Донбассе херачат, оказывается, что есть мочи! Уничтожение огневой точки ВСУ! Видео в прямом смысле – огонь!» – пишет Пегов.

Telegram-канал Daily War подтверждает данную информацию:

«А вот и ответка по тем сволочам из 93-й бригады ВСУ, что уничтожили из ПТРК санитарный автомобиль».

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