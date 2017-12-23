 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
23.12.2017, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Донбасс, НАТО, США, Украина

Вперёд, на Донецк: США дали Порошенко отмашку на силовой сценарий


Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине.

«США решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий», — цитирует представителя Госдепартамента США Хезер Наурт РИА Новости.

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Ранее телеканал ABC News сообщил, что  речь идет о предоставлении 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.

«Решение поставить противотанковые ракеты «джавелин» подвигает Вашингтон вплотную к конфликту на востоке Украины», — пишет сегодня World Street Journal.

«Решив поставлять Украине летальное оружие, США дают ясный сигнал Киеву, что поддержат попытку военного решения. Волкер может идти в отпуск», — прокомментировал ситуацию в своем твиттере российский сенатор Алексей Пушков.

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