12.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Все кандидаты в президенты Украины одинаково паршивы

Президентские выборы на Украине будут борьбой антирейтингов. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все ключевые кандидаты на президентские выборы имеют антирейтинг минус 70%. Президентские выборы будут борьбой антирейтингов, у всех рейтинги одинаково плохие. Что взять Тимошенко, которую власть рассматривает своим ключевым оппонентом, что взять какого-нибудь Тягнибока в последней десятке, разница между ними — от силы 10%. Эти 10% в рамках активной избирательной кампании преодолимы. У всех одинаково низкие рейтинги, в районе, в лучшем случае, 15%. Лидеров просто нет», — сказал эксперт.