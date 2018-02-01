01.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Все мы были русскими — известный украинский футболист и тренер

Все советские футболисты, выезжая заграницу считались русскими. Об этом в эфире программы «Бацман» заявил известный украинский футболист, бывший игрок сборной СССР, экс-игрок и тренер «Динамо Киев» и сборной Украины Алексей Михайличенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Михайличенко, в те времена не было никаких трений между игроками по их национальному признаку.

«В те времена не было, даже, выезжая заграницу, мы были все русскими. Так было заведено, это уже давно повелось. Никаких трений, ничего не было. Просто, наверное, в каждой московской команде можно было найти игрока из Украины, Грузии, из Армении», — заявил Михайличенко.

Он также подчеркнул, что «динамовцы» из Киева относились ко всем свысока.

«Наоборот, «Динамо Киев» относилось ко всем, как к младшим братьям. Потому что было на голову выше всех», — добавил Михайличенко.