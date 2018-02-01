01.02.2018, Киев, Максим Карпенко
  1 246 просмотров
Общество, Спорт, Украина

Все мы были русскими — известный украинский футболист и тренер


Все советские футболисты, выезжая заграницу считались русскими. Об этом в эфире программы «Бацман» заявил известный украинский футболист, бывший игрок сборной СССР, экс-игрок и тренер «Динамо Киев» и сборной Украины Алексей Михайличенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

По словам Михайличенко, в те времена не было никаких трений между игроками по их национальному признаку.

«В те времена не было, даже, выезжая заграницу, мы были все русскими. Так было заведено, это уже давно повелось. Никаких трений, ничего не было. Просто, наверное, в каждой московской команде можно было найти игрока из Украины, Грузии, из Армении», — заявил Михайличенко.

Он также подчеркнул, что «динамовцы» из Киева относились ко всем свысока.

«Наоборот, «Динамо Киев» относилось ко всем, как к младшим братьям. Потому что было на голову выше всех», — добавил Михайличенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть