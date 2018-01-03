03.01.2018, Одесса, Михаил Рябов

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«Все нормальные люди ждут Путина», — нацист обомлел от разговора в Одессе

Глава одесской организации УНА-УНСО Богдан Осинский выразил возмущение по поводу разговоров местных жителей, признающихся, что встречали Новый год по московскому времени и под поздравление российского лидера Владимира Путина.

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«На кассе тетка с кассиршей трет. «Вот новый год все же нормальные люди смотрели и ждали Путина. Вот это мужчина, не то, что этот Порошенко про НАТО, про Европу, тоже мне поздравления»… Сука, как таких выродков украинская земля носит», — возмущается Осинский в своем блоге настроениями жителей Одессы.