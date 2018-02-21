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Все украинские рабочие уехали на стройки в Польшу, а инженеры – в Бразилию
Застройщикам на Украине все труднее и труднее найти хороших рабочих – большинство из квалифицированных специалистов уехали за границу. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявили эксперты рынка.
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«На сегодняшний день уже многие застройщики в один голос заявляют, что найти толковых рабочих становится очень проблематично. Украина «строит» Польшу», — сказал Анатолий Топал, председатель совета Экспертной межотраслевой ассоциации Украины.
«И средняя зарплата украинского работника, который там строит – 1150 евро», — подтвердил Игорь Гарбарук, эксперт Экономического дискуссионного клуба.
«Это квалифицированные рабочие руки. Об инженерах уже забыли, они строят Бразилию. Уже дальше поехали, к сожалению, нам не нужны», — подчеркивает Топал.
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