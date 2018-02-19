19.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Всемирный Банк напомнил Украине, что война войной, а по долгам нужно платить

Украина должна выплачивать свои долговые обязательства. Если страна откажется от обслуживания этих долгов, она потеряет возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер.

Он уверен, что Украина сможет выплатить свои долги и в этом, и в следующие годы.

«Уже есть план финансирования, который поможет вам это сделать. Вы не останетесь один на один с „долговой“ проблемой, — отметил представитель ВБ. — Но крайне важны две составляющие этого плана. Во-первых, речь идет об оптимизации управления государственным долгом, которая позволит избежать в будущем сложившейся сейчас ситуации, когда большинство выплат пришлись на довольно короткий период. Долговые выплаты надо планировать заранее».

По мнению собеседника, украинские органы власти должны изменить свои подходы к долговой политике, планируя не только привлечение средств, но и будущие выплаты по заимствованиям, растягивая эти выплаты во времени.

«Во-вторых, Украине важно сохранить доступ к финансированию не только Всемирного банка и МВФ, но и на внешних рынках заимствований. А привлекать средства, чтобы финансировать текущие долги, придется. Для того чтобы была возможность получить новые кредиты, международные источники финансирования должны быть уверены в том, что украинская экономика будет развиваться», — сказал Муллер.

«Долги нужно отдавать. Это хороший сигнал для кредиторов и возможность получить новое финансирование. Но, привлекая новые кредиты, надо быть очень осторожными. И, конечно, необходимо взвешенно подходить к суммам заимствований. Не нужно накапливать долги, потому что в будущем часть доходов государства уйдет на их выплаты, поэтому занимать надо, осознавая, что рост государственного долга — это не меньший риск, чем отказ от обслуживания долгов», — подчеркнул вице-президент ВБ.