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16.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Колониальная демократия, Коррупция, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Украина, Финансы

Всемирный банк шантажирует Порошенко: или Антикоррупционный суд или $800 млн


Всемирный банк считает, что поданный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде не отвечает международным обязательствам Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, Сату Кахонен направила в Верховную Раду и администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона об Антикоррупционном суде в редакции, предложенной президентом. Копию письма обнародовало киевскоое издание «Европейская правда».

Во Всемирном банке предупредили, что Украина должна привести законопроект в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, если заинтересована получить гарантии ВБ на сумму $800 миллионов.

«Законопроект требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям ВК и удовлетворял требованиям Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 миллионов на поддержку ключевых реформ в Украине», — говорится в письме.

Большинство требований ВБ совпадают с теми, которые перечислены в письме МВФ в адрес украинской власти.

При этом Всемирный банк, в отличие от МВФ, не требует перевнесения законопроекта и считает, что он может быть доработан в Верховной Раде.

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