 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
27.12.2017, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Украина

Всё под контролем: обмен пленными продолжается


Под Горловкой завершился первый этап обмена пленными между ЛДНР и Украиной. Киев выдал 74 человека. ЛНР, в свою очередь, передала 16.

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Об этом сообщают в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК и переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В сопровождении СММ ОБСЕ и МККК проведён первый этап обмена: 16 на 74. Украинская сторона выдала 74 удерживаемых ею пленных Луганской Народной Республике», – отмечают в пресс-службе.

Напомним, ранее, украинская сторона пыталась сорвать процедуру обмена, вовремя не перекрыв движение гражданского транспорта на КПВВ.

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