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16.01.2018, Москва, Михаил Рябов
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Россия, США

Вскрыта ложь с введением санкций против России


Скандальный «финансист» Уильям Браудер, инициатор «закона Магнитского» — введения первых санкций против России еще до событий в Крыму и на Украине, стоит и за нынешней антироссийской истерией в США вокруг обвинения Москвы во вмешательстве в выборы американского президента.

Об этом говорится в новом фильме-расследовании канала News Front «Красная карточка».

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Авторы расследования выяснили, что коммерсант Уильям Браудер, осужденный в России заочно на девять лет, не является гражданином США.

Браудер отказался от американского гражданства из соображений «тяжелого налогового пресса».

Тем не менее, вопреки нормам законодательства США, Браудер активно лоббировал принятие т.н. «закона Магнитского» — первых антироссийских санкций в новейшей истории.

В ходе нынешних выборов в Америке Браудер лично организовал слежку, а также кампанию в американских СМИ, направленную на дискредитацию репутации российского адвоката Натальи Весельницкой.

Встреча Весельницкой в июне 2016 года в Дональдом Трампом-младшим, связанная с ее расследованием дела Браудера-Магнитского, была представлена в западных медиа как «российское вмешательство».

Однако этот миф, как и другие вымыслы Браудера, развенчивают герои и авторы фильма «Красная карточка».

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