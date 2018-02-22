22.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Вслед за Львовом и Киевом — Черновцы: на Буковине приняли решение вывешивать бандеровские флаги

Депутаты Черновицкого горсовета проголосовали за вывешивание бандеровского красно-черного флага во время официальных праздников, а также обязали использовать украинский язык во всех сферах деятельности города.

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Об этом в своем блоге сообщил вице-спикер Черновицкого облсовета Виталий Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, инициатором проекта решения были депутаты от националистической партии «Свобода», которые на прошлом заседании не смогли набрать нужного количества голосов.

«Таким образом, на Ратуше и на зданиях государственных органов будут разворачивать красно-черный флаг национально-освободительной борьбы украинской нации. Красно-черный флаг поднимать в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы. Предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, тоже рекомендуется вывешивать красно-черные флаги в эти памятные дни», — заявил Мельничук.

Кроме того, теперь в Черновцах официально запрещено вести делопроизводство на каком-либо другом языке, кроме украинского:

«Предусматривается, что языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности, языком официальных объявлений и сообщений является государственный язык — украинский.

Документом предусмотрено, что на территории города Черновцы все названия учреждений, предприятий, организаций вывески, плакаты, афиши, публикации, сообщения, рекламные объявления, любые другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции, информация для потребителей товаров и услуг выполняется на государственном языке».

Депутат также добавил, что на украинском языке должны быть оформлены все меню в заведениях общепита, а официанты будут общаться с клиентами исключительно на «мове».

Напомним, ранее бандеровский флаг был вывешен рядом с государственным украинским на флагштоке перед Львовским горсоветом. А вслед за Львовом Киевсовет по инициативе той же «Свободы» принял решение вывешивать на официальных зданиях в столице бандеровский флаг 13 раз в год.