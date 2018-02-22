22.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Криминал, Политика, Скандал, Украина

Всплыли новые факты причастности Пашинского к расстрелам на Майдане


в 2014 году депутат Верховной Рады, бывший и.о. главы администрации президента Украины Сергей Пашинский лично раздавал оружие накануне гибели митингующих и правоохранителей в центре Киева.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил адвокат Виталий Сердюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По словам юриста, Пашинский снабдил снайперов десятками карабинов Симонова.

«Есть факты по Пашинскому, которые еще не озвучивались. Эти факты мы планировали 7 числа, когда силой вытолкали, по приказу свыше, адвокатов наших из Печерского суда, приобщить к материалам дела, а также предать общественной огласке целый ряд других фактов прямого участия Пашинского, причастности к расстрелам мирных граждан. Это была не одна винтовка — это были десятки винтовок марки СКС — самозарядный карабин Симонова, которые раздавались лично Пашинским снайперской группе утром 20-го февраля 2014 года. Этот материал задокументирован защитой и попадет в дело, как только мы снова попадем в дело Майдана, откуда выносили силой наших адвокатов», — пообещал Сердюк.

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