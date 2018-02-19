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ВСУ драпали по 30 человек на одной БМП
Во время освобождения Дебальцево от ВСУ украинские солдаты спасались как могли, пытаясь вырваться из котла.
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Об этом в эфире уoutube-канала «Військове телебачення України» рассказал старшина 128-ой отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Иван Лешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Бронетехники осталось немного. Не жалко технику, главное, что люди выбрались живые и здоровые. На одной БМП было приблизительно до 20-30-ти человек. Кто как мог, так и сидел, держался, чтобы сохранить свою жизнь, жизнь товарищей. Механики особенно переживали, потому что им приходилось вывозить людей под обстрелом», – вспоминает Лешко.
Метки: ВСУ, дебальцевский котел, Иван Лешко, конфликт в Донбассе
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