19.02.2018, Киев, Владимир Гладков

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ВСУ драпали по 30 человек на одной БМП

Во время освобождения Дебальцево от ВСУ украинские солдаты спасались как могли, пытаясь вырваться из котла.

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Об этом в эфире уoutube-канала «Військове телебачення України» рассказал старшина 128-ой отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Иван Лешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бронетехники осталось немного. Не жалко технику, главное, что люди выбрались живые и здоровые. На одной БМП было приблизительно до 20-30-ти человек. Кто как мог, так и сидел, держался, чтобы сохранить свою жизнь, жизнь товарищей. Механики особенно переживали, потому что им приходилось вывозить людей под обстрелом», – вспоминает Лешко.