02.01.2018, Луганск, Владимир Гладков

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ВСУ готовят кровавые провокации с привлечением украинских СМИ

Украинская сторона готовит ряд диверсий и провокаций на оккупированной ВСУ территории Луганской Народной Республики.

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Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По имеющимся сведениям, в целях выполнения специальных задач по проведению диверсий и провокаций в период «новогоднего перемирия» в район населенного пункта Луганское в зону ответственности 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ прибыло подразделение восьмого отдельного полка специального назначения и группа журналистов для освещения результатов провокаций вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

По данным республиканской разведки, противник продолжает усиливать свои позиции вдоль линии разграничения.

«Кроме того, в зоне ответственности первого батальона 54-й бригады ВСУ на позициях вблизи линии боевого соприкосновения проводятся инженерные и фортификационные работы. Отмечено восполнение запасов имущества ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) в подразделениях батальона, проводится уточнение зон огневого поражения, – отметили в пресс-службе, добавив, что также, «в этом районе выявлены полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника, которые используются ВСУ для корректировки огня», — заявили в Народной милиции.