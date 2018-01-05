05.01.2018, Донецк, Александр Гусар

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ВСУ готовят наступление на мариупольском направлении

Пользуясь «Новогодним перемирием», ВСУ продолжают подготовку к активизации боевых действий и переходу в наступление. При этом, согласно анализу данных разведки, наиболее вероятным направлением наступления ВСУ является мариупольское.

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Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Враг, пользуясь объявленным перемирием, продолжает перегруппировывать свои подразделения, в том числе находящиеся вблизи линии соприкосновения.

В своем отчёте за 4 января, миссия ОБСЕ отметила факт отсутствия 12 самоходных гаубиц калибра 122 мм «Гвоздика» в местах отвода украинской тяжёлой техники. Нет сомнений, что эта и другая тяжёлая артиллерия ВСУ в данный момент находится у линии разграничения и надежно укрыта до спланированного командованием АТО наступления.

Судя по анализу основных перемещений, колон авто- и бронетехники, а также изменения логистики в подвозе материальных средств в соединения и подразделения, мы можем сделать вывод о подготовке ВСУ к вероятным активным провокационным действиям на Мариупольском направлении.

Так, по данным нашей разведки, планируемая к прибытию к середине января 93-я отдельная механизированная бригада на самом деле идёт на усиление уже находящейся в районе населённого пункта Волноваха 28-й отдельной механизированной бригады.

Кроме этого, в районе населённого пункта Мариуполь, в зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады враг усилил аэроразведку с использованием БПЛА и разведывательных групп.

Мы обращаемся к международным наблюдателям СММ ОБСЕ с настоятельной просьбой обратить внимание на активное перемещение большого количества ударных средств ВСУ к линии соприкосновения. От ваших объективных и решительных действий зависит стабильность обстановки и сохранение объявленного перемирия», – заявил Эдуард Басурин.