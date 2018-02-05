05.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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ВСУ из тяжёлого оружия обстреляли город в Донбассе

Украинские войска в очередной раз обстреляли мирных жителей города Докучаевск в ДНР. В результате обстрела повреждён жилой дом и личный автомобиль.

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Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня, 5 февраля, в 14:35 (мск) ВСУ открыли огонь по населённому пункту Докучаевск, в результате чего по предварительным данным получил повреждения многоэтажный жилой дом по адресу ул. Центральная, 91 (повреждён фундамент, а также стена на уровне четвёртого этажа). Кроме того, осколками повреждён автомобиль ВАЗ 2106, находившийся по адресу ул. Центральная, 97. Огонь вёлся с направления населённого пункта Новотроицкое. Всего было произведено 3 выстрела из БМП-1, 50 выстрелов из БМП-2, выпущено 10 гранат из РПГ. Отметим, что кроме этого также применялось крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие. Более подробная информация уточняется», − сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.