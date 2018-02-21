21.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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ВСУ массово сходят с ума
Среди украинских военнослужащих очень высоким продолжает оставаться уровень совершения самоубийств.
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Об этом в эфире телеканала «112» рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«В среднем в неделю бывает от двух до трех человек, которые совершают самоубийства», — сообщил он статистику суицидов в украинской армии.
При этом Матиос уточнил, что приведенная им статистика не учитывает бывших военнослужащих, прошедших через зону так называемой «АТО».
Кроме того, главный военный прокурор утверждает, что 80 процентов атошников страдают психическими расстройствами.
Метки: Анатолий Матиос, ВСУ, конфликт в Донбассе, суициды
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22:39 20 февраляЭкс-глава комитета Рады по обороне: Киев четыре года незаконно применял армию в Донбассе
21:26 20 февраляКлимкин сообщил о новом условии ЕС для Украины — иначе отберут безвиз
21:21 20 февраляЛНР: Порошенко и Турчинову не спастись от наказания за военные преступления
21:18 20 февраляРоссийские олигархи смогут принять участие в украинской приватизации под видом кипрских оффшоров
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21:07 20 февраляБухгалтера киевской полиции попались на воровстве 5 миллионов гривен на премии полицейским
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18:51 20 февраляГосдеп призвал Украину вдвое усерднее работать по американским методичкам
18:24 20 февраляНа Украине заявили, что импорт угля из США укрепил отношения с Трампом
17:50 20 февраляВ конкурсе проектов памятника боевикам Евромайдана победили львовские архитекторы
17:39 20 февраляИнструкторы из Великобритании будут помогать ВСУ готовиться к наступлению на ДНР
17:26 20 февраляПредставитель ЛНР в Минске: украинская делегация возит с собой на переговоры слабо вменяемых людей
17:11 20 февраляВ Киеве провели перепись миллионеров
17:06 20 февраляСкандальное расследование показало, что в доме, построенном для ВСУ военным отдали только 3 % квартир
16:44 20 февраляМиссия ОБСЕ насчитала на Донбассе 643 взрыва за двое суток
16:26 20 февраляКиевляне уверены, что правды о расстреле «небесной сотни» они не дождутся
16:12 20 февраляСтало известно, кто виновен в конфликте между выпившим солдатом ВСУ и погибшем жителем Донбасса
15:50 20 февраляВ России опровергли срыв поставок новых фрегатов на Черноморский флот
15:45 20 февраляВ Киеве осознали, что Россия будет бороться за Крым до последнего
15:39 20 февраляКиевские эксперты пугают украинцев тактическим ядерным оружием в Крыму
15:04 20 февраляУкраина отметит годовщину Крымской весны массовыми рыданиями
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14:35 20 февраляДепутат ДНР: Донбасс и Крым говорят майданщикам «спасибо»
13:22 21 февраляАбсолютная двуличность! – на украинском ТВ костерят Европу
11:30 21 февраляКрымский спикер: Украина – кровавое зазеркалье
9:15 21 февраляМы не воюем с Россией — главный военный прокурор Украины
23:40 20 февраляИ тут Путин постарался: Огрызко пояснил нелюбовь немцев к США кознями России
20:27 20 февраляНовый фильм ужасов. Скоро на всех телеканалах Украины
20:02 20 февраляМихаил Погребинский: Украина закрыла последний шанс на компромисс
19:50 20 февраля«Дыр-дыр-дыр, мы за мир»: Порошенко подписал закон, объявляющий Россию «агрессором»
19:30 20 февраляСобчак пригрозила Путину очередным гей-скандалом
15:50 20 февраляВ России опровергли срыв поставок новых фрегатов на Черноморский флот
15:45 20 февраляВ Киеве осознали, что Россия будет бороться за Крым до последнего
15:39 20 февраляКиевские эксперты пугают украинцев тактическим ядерным оружием в Крыму
14:37 20 февраля«ЧВК Вагнера» в Сирии как фальшивка укротроллей
14:07 20 февраляЭксперт: Оккупирован не Крым, а Украина
13:57 20 февраляКрымский политолог – жителям Украины: Мужайтесь, придёт время – и вас освободят!
13:38 20 февраляВиртуальный офис Порошенко в Крыму нагнетает истерию: Останется лишь один — Украина, либо Россия
13:10 20 февраляРоссияне продолжают надеяться на восстановление отношений с Украиной
12:57 20 февраляМИД Украины сел в лужу с новым заявлением по Крыму
12:41 20 февраля«Укропы» начали новый шабаш возле «Россотрудничества» в Киеве
12:25 20 февраляКиевские «ястребы» признали невозможность военной операции против Крыма
10:03 20 февраляПопытка Киева подменить план Путина провалилась
23:28 19 февраля«Перемога» Украины в Стокгольмском арбитраже обернулась миллиардами убытков
23:09 19 февраляСценарий западных санкций против России не сработал
22:58 19 февраляПодтверждение референдума: У Путина – рекордный рейтинг в Крыму
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14:25 19 февраляКиевлян призывают на защиту Россотрудничества
14:14 19 февраляВ международном арбитраже готовится признание Крыма российским
13:58 19 февраляРФ поражающими воображение темпами возводит в Крыму новые электростанции
8:39 19 февраляПорошенко тайно пытается помириться с Путиным
23:50 18 февраляУкраинские пункты пропуска не выдерживают наплыва машин, выезжающих в РФ
22:22 18 февраляДесять лет «незалежности» Кокосово – Героиново
18:31 18 февраляПогромы Россотрудничества в Киеве «крышует» СБУ
18:12 18 февраляИтогом атак на Россотрудничество будет закрытие Украинского центра в Москве
17:21 18 февраля«Смерть России»: В Киеве вновь разгромили здание Россотрудничества
16:29 18 февраляМихаил Погребинский: Закрытие Русского центра в Киеве будет тяжелым решением
14:44 18 февраляРусский Центр – в перерыве между атаками
22:28 17 февраляТягнибок в шоке: Украинский бизнес продолжает работать с Крымом
20:39 17 февраляПогромы на Украине будут нарастать
19:58 17 февраляВыступление Порошенко в Мюнхене обернулось новым конфузом
19:27 17 февраляПогромщики «Россотрудничества» откликнулись на призыв Порошенко
19:15 17 февраляПозор Порошенко в Мюнхене сменился триумфом Лаврова
18:54 17 февраляЗахарова приперла Тимошенко к стенке: мюнхенский разговор с послом России — не выдумка
18:47 17 февраляБабицкий: Пока нацистская Украина не будет демонтирована, там будут продолжаться игры варваров
18:12 17 февраля«Выгребной яме нужна крышка»: как России ответить на атаку киевских нацистов
17:43 17 февраляНападение на Россотрудничество в Киеве опровергает ложь Порошенко в Мюнхене — политолог
17:38 17 февраляРоссии предложили «закрыть лавочку» для русофобов на своей территории
17:28 17 февраляРоссия должна помочь Украине достигнуть «дна» во всех смыслах — Гаспарян
17:21 17 февраляВоенный эксперт призвал ответить на нападение радикалов в Киеве укреплением ДНР и ЛНР
17:14 17 февраляПолитолог о нападении на «Россотрудничество»: украинская власть в очередной раз умоет руки
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