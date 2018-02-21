21.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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ВСУ массово сходят с ума

Среди украинских военнослужащих очень высоким продолжает оставаться уровень совершения самоубийств.

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Об этом в эфире телеканала «112» рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«В среднем в неделю бывает от двух до трех человек, которые совершают самоубийства», — сообщил он статистику суицидов в украинской армии.

При этом Матиос уточнил, что приведенная им статистика не учитывает бывших военнослужащих, прошедших через зону так называемой «АТО».

Кроме того, главный военный прокурор утверждает, что 80 процентов атошников страдают психическими расстройствами.