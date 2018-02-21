21.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
  5 486 просмотров
Вооруженные силы, Скандал, Украина

ВСУ массово сходят с ума


Среди украинских военнослужащих очень высоким продолжает оставаться уровень совершения самоубийств.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала «112» рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«В среднем в неделю бывает от двух до трех человек, которые совершают самоубийства», — сообщил он статистику суицидов в украинской армии.

При этом Матиос уточнил, что приведенная им статистика не учитывает бывших военнослужащих, прошедших через зону так называемой «АТО».

Кроме того, главный военный прокурор утверждает, что 80 процентов атошников страдают психическими расстройствами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть