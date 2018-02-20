20.02.2018, Луганск, Николай Кузнецов

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ВСУ на Луганщине меняют горючее на тёплую одежду и спиртное

В связи с плохим тыловым обеспечением, украинские солдаты вынуждены менять горюче-смазочные материалы на тёплые вещи и спиртное, чтобы хоть как-то согреться в зоне «АТО»

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Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В связи с непрекращающимися провокациями, проводимыми подразделениями 54-й бригады на Светлодарской дуге, состояние парка бронетехники бригады ВСУ оценивается как неудовлетворительное.

Выявлены перебои с поставками ГСМ, несмотря на то, что на данный момент в подразделениях критически низкий запас топлива. Топливо распродается для приобретения теплых вещей, еды и спиртных напитков», − рассказал он.

Также представитель оборонного ведомства отметил, что украинские военные одеваются только за счёт волонтёров.

«Кроме того, подтверждается неудовлетворительное обеспечение вещевым имуществом и материальными средствами подразделений данного соединения. В основном, бойцы ВСУ обеспечиваются всем необходимым благодаря волонтерским организациям», − сообщил Андрей Марочко.