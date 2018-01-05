05.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов

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ВСУ на Луганщине обстреляли село из гранатомётов

Украинские военные в очередной раз нарушили перемирие, обстреляв из запрещенного минскими соглащениями оружия мирных жителей Луганщины.

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Об этом сообщил начальник Народной Милиции ЛНР Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинские силовики сегодня, 5 января, в 15.30 в очередной раз нарушили режим прекращения огня, применив СПГ и АГС. Обстрел велся с направления Луганского в направлении (села) Нижнее Лозовое.

Ранее сегодня, в 14.15, киевские силовики обстреляли из минометов район села Логиново», − заявил Михаил Филипоненко.