13.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
  3 322 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Происшествия, Украина

ВСУ на передовой «АТО» заменили 2 000 националистов


Стали известны детали ротации, которую Киев провёл на Донбассе. Есть информация о распределении по фронту националистических вооружённых формирований взамен выведенных в резерв ВСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Такую информацию у себя в телеграмм-канале сообщил военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Под Донецком на линию соприкосновения в районе Авдеевки, посёлка Пески и Красногоровки зашла так называемая Украинская Добровольческая Армия (УДА). В село Славное напротив ДНРовской Еленовки забросили Правый Сектор (организация, которая запрещена в РФ), военных из этой же националистической группировки разместили и дальше на юг под Белую Каменку», – пишет Семён Пегов.

На Горловском направлении также отмечается больше скопление нацбатов:

«На Горловское направление бросили 46-й отдельный батальон специального назначения «Донбасс-Украина», причём он пришёл на усиление к 54-й механизированной бригаде ВСУ, которую отвели во второй эшелон. К слову, и в самой 54-ке есть батальон с названием «Киевская Русь» – тоже тербат, но интегрированный в армию. Согласно собранным данным, количество националистов, заведенных в зону так называемой АТО, составляет порядка двух тысяч человек».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть