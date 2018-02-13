13.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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ВСУ на передовой «АТО» заменили 2 000 националистов

Стали известны детали ротации, которую Киев провёл на Донбассе. Есть информация о распределении по фронту националистических вооружённых формирований взамен выведенных в резерв ВСУ.

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Такую информацию у себя в телеграмм-канале сообщил военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Под Донецком на линию соприкосновения в районе Авдеевки, посёлка Пески и Красногоровки зашла так называемая Украинская Добровольческая Армия (УДА). В село Славное напротив ДНРовской Еленовки забросили Правый Сектор (организация, которая запрещена в РФ), военных из этой же националистической группировки разместили и дальше на юг под Белую Каменку», – пишет Семён Пегов.

На Горловском направлении также отмечается больше скопление нацбатов:

«На Горловское направление бросили 46-й отдельный батальон специального назначения «Донбасс-Украина», причём он пришёл на усиление к 54-й механизированной бригаде ВСУ, которую отвели во второй эшелон. К слову, и в самой 54-ке есть батальон с названием «Киевская Русь» – тоже тербат, но интегрированный в армию. Согласно собранным данным, количество националистов, заведенных в зону так называемой АТО, составляет порядка двух тысяч человек».