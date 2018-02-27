27.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

ВСУ начали дневные обстрелы гражданских объектов


Украинская армия в который раз сосредоточила все свои усилия на уничтожении гражданских объектов инфраструктуры Донбасса.

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Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, что вчера украинские подразделения в Донбассе открыли миномётный огонь по прифронтовому Докучаевску.

«Военные преступники из 93-й отдельной механизированной бригады под командованием Клочкова который день подряд в светлое время суток, не опасаясь быть замеченными наблюдателями ОБСЕ, обстреливают город Докучаевск», – сказал Басурин.

По его словам, вчера «объектом поражения оккупанты выбрали гражданский автомобиль марки «Газель», принадлежавший Докучаевскому хлебокомбинату».

«Водителя, развозившего мирным жителям города хлеб, от смерти спасло лишь то, что в момент обстрела он отлучился по делам. Украинские военные преступники из 93-й бригады дважды попали выстрелом в хлебовозку, чтобы, как говорится, наверняка уничтожить гражданский автомобиль. Повторился отработанный на практике сценарий обстрела санитарного автомобиля 22 февраля. После этого, противник накрыл жилой район города 120-мм минами», – добавил Басурин.

 

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