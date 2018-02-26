26.02.2018, Докучаевск, Владимир Гладков

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ВСУ нанесли удар по Докучаевску

Украинские подразделения в Донбассе открыли миномётный огонь по прифронтовому Докучаевску.

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Такую информацию у себя в телеграмм-канале сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«​​Сегодня в 12:40 украинские силовики открыли огонь по населённому пункту Докучаевск из тяжёлого вооружения», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, огонь вёлся со стороны украинских позиций:

«Обстрел вёлся с направления населённого пункта Новотроицкое. На данный момент выпущено пять мин калибром 120 мм. Повреждения получили три жилых дома по улице Пионерская».

Более подробная информация о жертвах и разрушениях уточняется.