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ВСУ нанесли удар по Докучаевску
Украинские подразделения в Донбассе открыли миномётный огонь по прифронтовому Докучаевску.
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Такую информацию у себя в телеграмм-канале сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сегодня в 12:40 украинские силовики открыли огонь по населённому пункту Докучаевск из тяжёлого вооружения», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, огонь вёлся со стороны украинских позиций:
«Обстрел вёлся с направления населённого пункта Новотроицкое. На данный момент выпущено пять мин калибром 120 мм. Повреждения получили три жилых дома по улице Пионерская».
Более подробная информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Метки: Докучаевск, конфликт в Донбассе, обстрелы мирных жителей
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