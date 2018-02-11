11.02.2018, Донецк  , Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

ВСУ ударили по важному объекту жизнеобеспечения Донбасса


Украинские войска не оставляют попыток лишить жителей Донбасса воды, целенаправленно обстреливая Донецкую фильтровальную станцию.

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Об этом сообщили в пресс-службе МО ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня ночью подразделения 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ с позиций в районе населённого пункта Авдеевка в очередной раз обстреляли территорию Донецкой фильтровальной станции. Одна из мин попала в здание очистки воды, пробила крышу и разорвалась внутри помещения. Вторая мина взорвалась рядом с хозяйственным помещением, повреждены стеклоблоки. К счастью, при этом никто не пострадал, ДФС функционирует в штатном режиме», − говорится в сообщении.

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