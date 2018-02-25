25.02.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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ВСУ нарисовали в «Фотошопе» новую победу над ДНР

Т.н. волонтеры АТО распространяют в социальных сетях информацию о том, что в День защитника Отечества 93-я бригада ВСУ уничтожила БМП армии ДНР.

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«Сегодня ночью боевики ехали на опорный пункт поздравлять своих орков с их праздником. Попались на глаза рукастым парням из 93-й бригады. Больше никто никуда не едет. По иронии судьбы, опорник боевиков называется «Тортик». Для троих боевиков этот день стал последним. Три 200-х… Три вишенки на тортик», — хвалятся украинские каратели.

Пресс-служба ВС ДНР уже опровергла виртуальную «победу» ВСУ. Военное ведомство республики уточнило, что представленная на украинской страничке БМП ранее принадлежала ВСУ и была уничтожена ещё во время Дебальцевского котла.