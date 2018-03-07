07.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Скандал, Украина

ВСУ обстреляли автомобиль, который вёз материалы для ремонта фильтровальной станции


Украинские вооруженные силы препятствуют проведению ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции.

Об этом заявили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 11:50 грузовой автомобиль «ЗИЛ» направлялся к Донецкой фильтровальной станции по автотрассе Н-20. В его кузове находились бензин, кабели и другие материалы для работы ДФС. С западной стороны дороги, где пролегает линия блиндажей ВСУ, по автомобилю был открыт прицельный огонь из стрелкового оружия», – отмечается в сообщении.

В результате обстрела были повреждены кузов и кабина автомобиля. По счастливой случайности водитель не пострадал. Более подробная информация уточняется.

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